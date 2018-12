Facebook

In der Ausbildungsküche der Fachberufsschule für Tourismus in Villach erlernten die Projektteilnehmer die notwendigen Qualifikationen © KK/Diakonie

Seit November 2017 läuft in Villach das größtenteils vom Wirtschaftsministerium finanzierte Pilotprojekt „TourIK – Tourismus und Integration in Kärnten“. Bei dieser arbeitsmarktpolitischen Lehrlingsmaßnahme wurden in der Fachberufsschule für Tourismus in Villach ein Jahr lang 30 Asylwerber aus Afghanistan, Syrien, dem Irak und dem Iran – unabhängig von ihrem Asylstatus – für Mangelberufe im Kärntner Tourismus vorqualifiziert. Ziel war die anschließende Vermittlung von entsprechenden Lehrstellen. Das ist bei mittlerweile elf Teilnehmern auch gelungen, weil sie mittlerweile Asyl bekommen haben beziehungsweise in naher Zukunft erhalten werden.