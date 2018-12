Cataldo Lettieri Cosentino kocht ab nun gemeinsam mit seiner Familie im "Bella Italia" im ehemaligen Gasthof Grum in Arnoldstein auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Cataldo Lettieri Cosentino und seine Frau setzen auf frische Speisen © Pacheiner

Dem ehemaligen Gasthof Grum unter der Klosterruine im Zentrum von Arnoldstein wurde wieder Leben eingehaucht. Cataldo Lettieri Cosentino hat dort gemeinsam mit seiner Familie das Restaurant „Bella Italia“ eröffnet. Zusätzlich vermietet er künftig auch Zimmer in der dazugehörigen Pension, natürlich mit Halb- oder Ganztagspension. Der Chef selbst stammt aus Kalabrien, seit fünf Jahren lebt er in Kärnten. Zwei Jahre lang hat er auch als Koch im Restaurant Trastevere in der Villacher Innenstadt gearbeitet.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.