Im Juni dieses Jahres ist ein Bub (6) im Faaker See ertrunken. Badbetreiber und Eltern des Kindes sind wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Die Ärzte im Klinikum kämpften leider vergeblich um das Leben des Buben © KLZ/Weichselbraun

Der Albtraum aller Eltern ist am 10. Juni dieses Jahres wahr geworden: Gegen 16.15 Uhr wurde am Faaker See Alarm gegeben. Ein Kind wurde vermisst.

