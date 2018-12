Wie verändert die Infineon-Investition Villach? Was passiert mit Verkehr und Wohnraum? Dienstagabend gibt es im Congress Center Fragen und Antworten.

Auch Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka wird am Podium sein © Markus Traussnig

Infineon investiert in Villach in globalem Ausmaß. 1,6 Milliarden Euro werden in die neue Chipfabrik investiert, bis 2025 sollen 400 neue Jobs entstehen.