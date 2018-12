In Kärnten gelten neue Fahrpläne für ÖBB Züge. Hier lesen Sie die Änderungen für Villach.

Zugverbindungen ab Villach ändern sich © (c) Hannes Pacheiner

Seit gestern, 9. Dezember, gelten für ÖBB-Züge auch in Kärnten neue Fahrpläne. Das Verkehrsangebot wird im ersten Halbjahr 2019 um zusätzliche Verkehrsleistungen in den Sommermonaten zwischen Villach und Tarvisio/Boscoverde sowie Villach und Jesenice ergänzt. Auch der Save-Radweg zwischen Tarvisio und Jesenice in Kombination mit neuen Angeboten wird attraktiver gestaltet.