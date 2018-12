Facebook

Kleinbichler und Juchart standen 20 Jahre gemeinsam auf der Bühne © Privat

"Aufhören dann, wenn es am schönsten ist", will die Villacher Lei-Lei-Legende Franz Kleinbichler. Weil dieser Moment jetzt gekommen sei, verabschiedet sich Kleinbichler nach 34 Jahren von der Bühne. Der 20. Auftritt in der Doppelconference mit seiner Bühnenpartnerin Sonja Juchart in der letzten Saison war damit der letzte. Diese Entscheidung sei alles andere als leicht gefallen. Der Villacher Faschingsgemeinde hat Kleinbichler seine Entscheidung schon vor mehreren Wochen mitgeteilt. "Wir können ihm für seine Verdienste rund um den Fasching gar nicht genug danken. Er wird die Narrenfamilie weiter abseits der Bühne unterstützen", sagt Kanzler Kuno Kunz.

Auf der Faschingsbühne wird man auch Juchart heuer nicht sehen. Dem Villacher Fasching bleibt sie aber als Vizekanzlerin erhalten. Für die Faschingssaison 2020 könne sich Juchart laut Faschingsgilde ein Bühnen-Comeback vorstellen.