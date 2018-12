Letzte Rätsel in Kärnten

Ein echter Sensationsfund. Die neu entdeckte Tropfsteinhöhle ist die zweitgrößte im Dobratsch © Martin Friedl

Vielleicht hat es mit der ganzjährig frischen Umgebungstemperatur ihres Hobbys zu tun: Höhlenforscher sind eher coole Typen, die sich nur selten zu Gefühlsausbrüchen hinreißen lassen – in engen Gängen kann man eben keine Purzelbäume schlagen. Umso schwerer wiegt es, wenn in Fachkreisen dann doch einmal von einem echten Sensationsfund die Rede ist. Und genau so einen haben jetzt die Kärntner Höhlenforscher Martin Friedl und Günter Faul im Dobratsch gemacht.

