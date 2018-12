Von 20.30 bis 1 Uhr wird heute, Samstag, am Kaiser Josef Platz in Villach noch Tee ausgeschenkt. Zielgruppe der Aktion sind Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren.

Der Teebus ist bei Jugendlichen sehr gefragt © Piery

Zum letzten Mal für dieses Jahr kann man heute, Samstag, den Teebus Villach von 20.30 Uhr bis 1 Uhr am Kaiser Josef Platz besuchen. Wie der Name schon erahnen lässt, handelt es sich um einen umgebauten Postbus, der heiße Getränke und Kuchen anbietet. „Bei uns ist jeder herzlich willkommen. Unsere Hauptzielgruppe sind jedoch Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren“, erzählt David James. Organisiert wird der Bus von der evangelikalen Gemeinde Villach, der Life Church Villach und der evangelikalen Gemeinde Köstenberg. Der Grundgedanke war es, Jugendlichen am Samstagabend einen sicheren Ort zu bieten, an dem sie „über alles frei sprechen können.“

Finanziert wird der Bus ausschließlich durch Spenden der jeweiligen Gemeinden und Privatpersonen. „Wir betreiben den Teebus bereits seit 16 Jahren und sind zwölf Mal im Jahr am Kaiser Josef Platz zu finden“, so James.