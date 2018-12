Facebook

Der Abverkauf im "Vestito" hat bereits begonnen © KLZ

Seit November 2014 gab es das Modegeschäft "Vestito" in der Drauparkstraße in der Villacher Innenstadt. Nun steht es aber vor der Schließung, der Abverkauf läuft. "Wir werden vermutlich nur mehr bis Ende des Jahres geöffnet haben", sagt Chefin Marcella Härb. Der Hauptgrund für die Schließung ist "zu wenig Umsatz": "Laufkundschaft zu lukrieren wurde immer schwieriger, besonders, weil an unserem Standort nach und nach mehr Geschäfte zugesperrt haben", sagt Härb. Die zweifache Mutter will sich nun mehr da Familie widmen und im Modegeschäft Härb ihres Mannes mitarbeiten.