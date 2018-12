Facebook

Der Villacher Advent lockt zahlreiche Gäste in die Innenstadt © (c) KK/Stadtmarketing Adrian Hipp

Ob kitschig, funkelnd oder bodenständig: Das Gourmetmagazin Falstaff suchte in seiner Onlineausgabe nach dem beliebtesten Weihnachtsmarkt. Die Qualität von Punsch, Glühwein und Co stand dabei an vorderster Stelle. In Kärnten konnte sich der Villacher Advent durchsetzen. Er verwies damit den Veldener Advent und den Weihnachtsmarkt auf dem Pyramidenkogel auf die Plätze 2 und 3. Der Christkindlmarkt vor dem Klagenfurter Rathaus landete nur auf Platz 6.