In der Nacht von 6. auf 7. Dezember wurden auf einer Baustelle in Villach Werkzeuge gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro.

Auffällig viele Einbrüche auf Baustellen gab es in den vergangenen Monaten im Raum Villach. Von einer Serie sei aber noch nicht zu sprechen, betont die Villacher Polizei. In der Nacht auf Freitag wurde erneut in zwei Baustellencontainer in der Draustadt eingebrochen. Gestohlen wurden Bauwerkzeuge wie Bohrmaschinen, Winkelschleifer und Motorsägen im Gesamtwert von mehreren 10.000 Euro. Die Täter sind bisher nicht bekannt, es wird ermittelt.