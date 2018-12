Nach stundenlangen Debatten und heftiger Kritik der Opposition wurde in Villach der Budgetvoranschlag 2019 beschlossen. Er bringt Rekordschulden und große Investitionen.

Beginn der Sitzung war um 9 Uhr © Eva Maria Scharf

Die Kritik der Opposition kündigt schon vorab hitzige Debatten an: Der Budgetvoranschlag 2019 wäre ein "Propagandabudget ohne Ziele für die Stadt", "die Schulden in einer bedenklichen Höhe", so Stadtrat Christian Pober (ÖVP) und Gemeinderat Richard Pfeiler. Bezug nehmen die Politiker auf den Budgetvoranschlag, den der Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) heute, Freitag, präsentieren wird.

