Arbeitsmaschinen und Werkzeuge von Baustelle in Villach gestohlen. Wert: mehrere tausend Euro.

Baustellen-Einbrüche sind in Mode © (c) dpa/Horst Ossinger

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 6. Dezember auf einer Baustelle in Villach mehrere Baustellencontainer auf und stahlen Arbeitsmaschinen und Werkzeuge. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Es ist dies einer von mehreren Baustellen-Einbrüchen in letzter Zeit.