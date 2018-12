Waffenproduzent wurde von einem anonymen User auf der Facebook-Seite von Irene Hochstetter-Lackner (SPÖ) beleidigt. Obwohl sich Streitparteien inhaltlich einig waren, scheiterte Vergleich an der Kostenaufteilung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Irene Hochstetter-Lackner wurde von Gaston Glock geklagt © KLZ/Weichselbraun

"Ich komme mir vor, wie in Tarvis auf dem Markt.“ Fast eine Stunde hat Richter Michael Müller am Mittwoch versucht, eine Einigung zwischen zwei Streitparteien herbeizuführen – vergeblich. Der Vergleich scheiterte an etwa 1000 Euro. Das verwundert angesichts der durchaus finanzstärkereien Parteien: Waffenproduzent Gaston Glock und Nationalratsabgeordnete Irene Hochstetter-Lackner (SPÖ).

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.