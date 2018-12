Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Handtasche war auch Bargeld © Apa

Am Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr schlich sich eine noch unbekannte Person durch eine unverschlossene Seitentür in eine Betreuungseinrichtung in Villach und stahl der dort tätigen Reinigungskraft aus dem Aufenthaltsraum die abgestellte Handtasche. In dieser befanden sich diverse Dokumente, Schlüssel, eine geringe Menge Bargeld, Bankkarten und ein Mobiltelefon.