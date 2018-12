Wie erst jetzt bekannt wurde, brachen Unbekannte in den vergangenen Tagen in eine Lagerhalle im Bezirk Villach-Land ein. Sie stahlen ein Auto, das sie rund einen Kilometer entfernt stehen ließen.

© Klz/Weichselbraun

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Montagabend und Mittwochfrüh ein Türschloss einer Lagerhalle im Bezirk Villach-Land auf und stahlen ein darin abgestelltes Auto. Die Täter brachten an dem Fahrzeug Kennzeichen an, die sie zuvor auf dem Areal gestohlen hatten. Danach fuhren sie mit dem Auto rund einen Kilometer weit, um ihn dann auf einem Parkplatz stehen zu lassen.