Plastikverbot am Villacher Wochenmarkt ab 2019. Initiative soll Vorstoß zu landesweiter Offensive im Sinne der Nachhaltigkeit sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Derzeit wird am Villacher Wochenmarkt noch in Plastik getragen © Scharf

Als erster Wochenmarkt Kärntens führt Villach ab Jänner ein Plastikverbot für den Verkauf von Lebensmittel ein. Umgestellt wird auf kompostierbare und verschließbare Bio-Tragetaschen produziert in Fürnitz. "Plastiksackerl sind damit ab dem Jahr 2019 in Villach untragbar", kündigt der Villacher Nationalratsabgeordnete und Initiator der Offensive Peter Weidinger (ÖVP) an.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.