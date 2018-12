Der Naturpark Dobratsch ist ab sofort "Part of the Mountain". Mit der Unterzeichnung der Charta der Kooperation ist man als erster Park in Österreich Partner dieses alpenweiten Projekts.

Der Dobratsch im schönsten Winterkleid © Naturpark/kk



Als erster Park in Österreich unterfertigt der Naturpark Dobratsch die alpenweite "Charta der Kooperation – Be Part of the Mountain". Dieses alpenweite Projekt möchte bestehende, lokale Initiativen zur Bewusstseinsbildung für den respektvollen Umgang mit der Natur durch Freizeitsportler auf internationaler Ebene verbinden. Französische, italienische, deutsche und schweizerischen Naturparks und Schutzgebiete haben die Charta bereits unterfertigt.