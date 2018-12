Facebook

Derzeit erreichen uns aus Westen in rascher Folge Hochs und Tiefs. "Diese sogenannte Westwetterlage sorgt für überaus wechselhaftes Wetter im gesamten Alpenraum", sagt Werner Troger vom Privatwetterdienst meteoexperts. Zwar überwiegt am Mittwoch der Hochdruckeinfluss, richtig schön wird es aber sicherlich nicht. Verantwortlich dafür ist eine sogenannte Warmfront, welche ausgedehnte Wolkenfelder zu uns führt. Die Sonne hat daher zum Teil einen schweren Stand, es bleibt allerdings in den meisten Orten gänzlich trocken.