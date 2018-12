Tourismusverbände Villach und Finkenstein streben Zusammenlegung an. Bürgermeister Christian Poglitsch übt Kritik an den Plänen.

Die Tourismusverbände Villach und Finkenstein wollen zum Tourismusverband Villach – Faaker See verschmelzen © kk

Knapp 1,5 Millionen Nächtigungen zählen die Tourismusverbände Villach und Finkenstein in einem Jahr zusammen. 800.000 davon entfallen auf die Region Faaker See, wo beide Gemeinden ihren Anteil haben. Nun gibt es Bestrebungen, die Verbände zusammenzulegen, um über diese Gemeindegrenzen noch gezielter zusammenzuarbeiten. Einstimmige Vorstandsbeschlüsse dafür gibt es bereits. Bei den Vollversammlungen in der kommenden Woche sollen auch die Mitglieder darüber abstimmen. Eine einfache Mehrheit reicht für den Grundsatzbeschluss.

