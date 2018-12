Facebook

Die Hauptzufahrt wurde wieder freigegeben © Daniel Raunig

Die Arbeiten an der Außenanlage beim LKH Villach sind großteils abgeschlossen, die Zufahrt auf das Gelände ist wieder wie gewohnt möglich. Verlegt werden musste diese in den vergangenen Wochen in die Dreschnigstraße. Grund dafür ist das Großbauvorhaben „Neustrukturierung Baustufe I“, an dem seit Sommer 2017 gearbeitet wird.