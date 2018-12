Ab Jänner wird ein weiteres Geschäftslokal in der Villacher Innenstadt leerstehen. "Moreboards" will umziehen, gesucht wird eine Verkaufsfläche in unmittelbarer Nähe.

Das Geschäft am Hauptplatz schließt mit Jahresende © Scharf

Eine weitere Geschäftsfläche in Bestlage in der Villacher Innenstadt wird ab Jänner leer stehen. Der Fachhandel für Skateboard- und Snowboard-Bekleidung „Moreboards“ wird mit Jahresende schließen. Die Gründe werden nicht kommuniziert, dürften aber in Zusammenhang mit den derzeitigen Räumlichkeiten stehen. Das Unternehmen will sich in unmittelbarer Nähe ein neues Geschäftslokal suchen. „Wir möchten weiterhin in der Villacher Innenstadt bleiben. Gesucht wird ein ähnlich großes Geschäft am Hauptplatz zwischen 100 und 150 Quadratmeter“, sagt Filialleiter Christian Schweiger.