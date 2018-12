A Cappella Chor Villach lud zum musikalischen Einklang in die Weihnachtszeit. Ein Konzert der Nächstenliebe.

Der A Cappella Chor Villach lud zum „Stillen Advent“ in die Nikolaikirche © Daniel Raunig

Das Konzert ist für viele zur unverzichtbaren Tradition in der Adventszeit geworden und sorgte auch heuer wieder für volle Reihen in der Nikolaikirche Villach. Am Samstag lud der A Cappella Chor Villach mit seinem langjährigen Leiter Helmut Wulz zum „Stillen Advent“. Vorgetragen wurden Advent- und Weihnachtslieder wie „Bereit den Weg des Herren“ oder „Werst mei Liacht ume sein“.