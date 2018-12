In der Villacher Innenstadt kommt Weihnachtsgeschäft erst in die Gänge. Atrio verzeichnet am ersten Adventwochenende hingegen Umsatzplus.

Die Sackerl wurden am ersten Adventwochenende wieder reichlich gefüllt. (Sujetfoto) © Fuchs

Der "Black Friday" und der "Cyber Monday" "läuteten" heuer die Schnäppchenjagd im Weihnachtsgeschäft ein. Hoch waren deshalb auch in der Draustadt die Erwartungen für das erste Adventwochenende. Sie konnten aber nicht überall erfüllt werden. "Wir merken seit einigen Jahren, dass das Weihnachtsgeschäft deutlich abnimmt, teils um bis zu 60 Prozent, das ist leider auch heuer so", sagt Martina Novak, Filialleiterin der Kärntner Buchhandlung am 8. Mai Platz. "Der Onlinehandel setzt uns zu. Auch ist für jene Kunden, die nicht wissen, was sie schenken sollen, das Einkaufszentrum oft die bessere Alternative", sagt sie. Etwas mehr erwartet hätte man sich auch im Kleidungssektor. "Speziell der erste Adventsamstag war sehr gut, die kommenden Samstage werden aber sicherlich noch besser", sagt Trendstore-Chef Oliver Hönlein.