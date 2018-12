Unbekannte drangen in die Volkssschule in Fürnitz ein, rissen im Direktorzimmer einen Tresor aus der Wand und flüchteten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einbruch in Volksschule © APA/Fohringer

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Montag in Fürnitz im Bezirk Villach-Land nach dem Aufzwängen eines Fensterflügels gewaltsam in eine Volksschule ein.