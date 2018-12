Fahndungserfolg der Villacher Polizei im Kampf gegen Ladendiebe. Zwei Rumänen, die in einem Handyshop 23 neue, originalverpackte Mobiltelefone im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen haben, sitzen jetzt in der Justizanstalt Klagenfurt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei konnte die Handydiebe verhaften © KLZ/Claudia Odebrecht

Alarm um Ladendiebe wurde am Samstag gegen 11 Uhr in einem Handyladen ausgelöst. Ein Rumäne (27) verwickelte die Verkäuferin in ein verwirrendes Gespräch. Sein um sieben Jahre jüngerer Komplize ging währenddessen in den Lagerraum und stahl 23 originalverpackte fabriksneue Mobiltelefone im Wert von rund 20.000 Euro.

Die Beute verstaute er in einer mitgebrachten Tasche. Beide Rumänen ergriffen die Flucht, konnten aber im Zuge einer Blitzfahndung festgenommen werden. Sie landeten in der Justizanstalt Klagenfurt. Nach einem dritten Mittäter wird noch gefahndet.