1. März 2011: Eine der jetzt Tatverdächtigen, die 47 Jahre alte Frau, wird wegen Betrugs zu 33 Monaten teilbedingter Haft verurteilt. Ihr Ehemann fasst 20 Monate bedingte Haft aus.

22. Juni 2017: Eine Kärntnerin ist angeklagt, weil sie 213.000 Euro gestohlen hat, um es der nun tatverdächtigen 47-Jährigen zu geben.

Mai 2018: Der Eigentümer (95) eines Hauses in Sattendorf am Ossiacher See stirbt in einem Krankenhaus. Eines natürlichen Todes, so der derzeitige Ermittlungsstand.

20. Juni 2018: Im Haus des 95-Jährigen in Sattendorf am Ossiacher See wird ein Brand gelegt. Laut Ermittlern von einer der drei Frauen.

5. bis 7. Oktober 2018:

In Villach-Auen wird eine Pensionistin (72) ermordet.

19. Oktober 2018: Das Mordopfer (72) wird in ihrer Wohnung gefunden.

23. Oktober 2018: Eine Obduktion bestätigt, dass die Pensionistin infolge massiver Gewalteinwirkung am Hals gestorben ist.

8. November 2018: In der Ortschaft Umberg, in der Gemeinde Wernberg, kommt es zur ersten Brandstiftung.

18. November 2018: In Umberg wird erneut Feuer gelegt.

24. November 2018: Und wieder brennt es in Umberg.

24. auf 25. November 2018: Die drei tatverdächtigen Frauen (43, 47 und 61 Jahre alt) werden verhaftet. Die 43-Jährige gesteht den Mord und die drei Brandstiftungen in Wernberg. Sie gibt an, zu den Taten von der 47-Jährigen angestiftet worden zu sein. Diese bestreitet das und gesteht „nur“ einige Betrugshandlungen. Die 61-Jährige soll die 43-Jährige zu einer Brandstiftung gefahren und mehrere Betrügereien begangen haben. Für alle drei Frauen gilt die Unschuldsvermutung.

27. November 2018: Die Polizei gibt auf einer Pressekonferenz erste Details zu dem Kriminalfall bekannt.

28. November 2018: Über die drei tatverdächtigen Frauen wird die Untersuchungshaft verhängt. Vorerst bis 12. Dezember 2018. Dann gibt es die nächste Prüfung.