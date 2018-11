Facebook

Fünf Handys wurden gestohlen © blackzheep - stock.adobe.com

Es war kurz nach 17 Uhr, als ein ungefähr 30 bis 35 Jahre alter Mann sich in einem Elektronikgeschäft in Villach fünf Handys zeigen ließ. An der Kasse lenkte der Mann, der zwischen 170 und 175 Zentimeter groß ist, den Verkäufer und die Kassierin so ab, dass er mit der Ware flüchten konnte.