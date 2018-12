Auf der B83 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine Person wurde schwer, zwei weitere Personen leicht verletzt. Alle Patienten wurden in das LKH Villach gebracht.

Drei Verletzte in Velden © Hermann Sobe

Am Freitag gegen 17.30 Uhr fuhr ein 75-jähriger Mann aus Velden mit seinem Auto in Neudorf auf der B83 in Richtung Lind ob Velden und geriet aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Daraufhin kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 49-jährigen Mann aus Velden.