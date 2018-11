Am Freitagnachmittag wurde am Hauptplatz in Villach ein neuer A1-Exklusivstore eröffnet. Es ist der zweite für die Draustadt. Acht Arbeitsplätze entstehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexander Kren (Leitung Indirect Sales bei A1); Boyneburg-Lengsfeld-Spendier; Markus Petrovski und Windisch © Holzfeind

Ins bisher leer stehende Stadthaus neben dem Hotel „Goldenes Lamm“ am Hauptlatz in Villach kommt Leben. Während im Obergeschoß an neuen Zimmern für das Hotel gearbeitet wird, haben Harald Windisch und Markus Petrovski gestern im Erdgeschoß einen A1-Exklusivstore eröffnet. Es ist neben jenem Standort beim Neukauf der zweite in Villach. „Wir wollten in die Innenstadt, um näher am Kunden zu sein“, so Windisch.