Ein Einbruch in ein Villacher Geschäft, ein Wohnungseinbruch sowie der Diebstahl eines Autos konnte vier Tätern zur Last gelegt werden: Nach umfangreichen Ermittlungen forschte die Polizei die Täter jetzt aus.

Die Polizei forschte vier Beschuldigte aus © APA/HANS KLAUS TECHT

Gleich mehrere Straftaten konnte einer Gruppe von Tätern zur Last gelegt werden: Bereits am 11. November gegen 22 Uhr drangen vier Täter in eine Wohnung in Villach-Warmbad ein und verpassten dem anwesenden Freund des Wohnungsbesitzers einen Schlag ins Gesicht. Die Täter nötigten den Mann zur Herausgabe mehrerer Elektronikgeräte.