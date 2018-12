Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs

Nach dem Durchzug einer kaum wetterwirksamen Schlechtwetterfront steigt der Luftdruck wieder an. Am Samstag setzt sich deshalb in und um Villach zunehmend freundlicheres Wetter durch. Zunächst sind aber vielerorts noch dichtere Restwolkenfelder vorhanden, wobei es aber zumeist trocken sein sollte. Tagsüber setzt sich dann aber langsam vom Westen her die Sonne durch und diese scheint in der Folge auch sogar wieder etwas länger. "Vor allem in der Höhe strömen nicht allzu kalte Luftmassen heran, während in manchen Niederungen die Kaltluft sehr hartnäckig sein könnte", prophezeit der "meteo-experte" Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen am Nachmittag in den Niederungen auf leicht positive Werte an und erreichen zum Beispiel in Villach Werte um 5 Grad. Generell bewegen sich die Temperaturen in der Region zwischen 2 und 6 Grad.