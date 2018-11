Auf dem Park-Areal an der Dreschnigstraße beim LKH Villach könnte ein vierstöckiges Parkhaus mit 450 Stellplätzen entstehen. Bauplan und Finanzierung noch offen.

Gegenüber vom Haupteingang soll das Parkhaus entstehen © Daniel Raunig

Parkplätze beim LKH Villach sind - vor allem wegen der derzeitigen Bauarbeiten - Mangelware. Das könnte sich ändern. Die Stadt Villach und die Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft KABEG stehen in Gesprächen über die Errichtung eines neuen Parkhauses. Es könnte am derzeitigen Park-Areal an der Dreschnigstraße (gegenüber LKH-Haupteingang) entstehen. Das Grundstück, auf dem derzeit 124 Autos abgestellt werden können, gehört der Stadt Villach.