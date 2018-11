Facebook

Der größte Krampuslauf unserer Region verlief friedlich und entspannt © (c) Hannes Pacheiner

Er ist jedes Jahr der Höhepunkt der Krampuszeit in unserer Region. Beim großen Villacher Perchtenlauf am Freitag brachten rund 40 Perchtengruppen mit mehr als 700 Läufern dumpfe Glocken, rasselnde Ketten und kunstvoll geschnitzte Krampusmasken in unsere Innenstadt. Um die 12.000 Besucher sorgten für einen vollen Hauptplatz, auch in der 10.-Oktober-Straße und Gerbergasse war die "Hölle" los. "Beworben haben sich 150 Gruppen. Wir haben die attraktivsten 40 ausgewählt und konnten auch heuer länger als eineinhalb Stunden für eine schaurig schöne Stimmung sorgen", freut sich Reinhard Wastl vom Stadtmarketing Villach, der für die Auswahl verantwortlich war.