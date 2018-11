Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diese CDs gibt es zu gewinnen © Holzfeind

Was für eine Ehre für die Mitglieder des MGV "Almose". Am 9. November wurden sie beim Finale des ORF Kärnten-Bewerbes "Chor des Jahres" im Klagenfurter Konzerthaus zum "Männerchor des Jahres" gekürt. Die Kleine Zeitung Villach verlost auf ihrer Facebookseite nun zehn CDs des Chores aus Radenthein. Sie nennt sich "Untarn Mirnock", benannt nach dem Liedtext aus der Feder von Andreas Moser und Heinz Buchacher. Zu finden sind darauf 27 Lieder, darunter etwa "Da drobn am Berg" oder "Ave Maria". Zu hören gibt es darauf auch Stücke, die beim Chorwettbewerb in Barcelona 2016 aufgeführt wurden und die dem Chor zwei Auszeichnungen sowie den Titel "Männerchor des Jahres" eingebracht haben. Auch die Kinder- und Jugendchöre "Almrose Kids" und "Almrose Young Voices" wirken mit Liedern auf der CD mit.