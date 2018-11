Kleine Zeitung +

Villach 27-Jähriger landete nach "Ausraster" in Ausnüchterungszelle

Alle Hände voll zu tun hatten in der Nacht auf Freitag Polizisten in Villach. An einem Würstelstand hatte ein stark betrunkener 27-Jähriger die Kontrolle über sich verloren. Für den Mann klickten die Handschellen.