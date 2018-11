Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marta Gillner (Foto) ist auf künstlerische Porträts spezialisiert © KK/Marta Gillner Photography

Neben Neueröffnungen am Villacher Hauptplatz – gestern eröffnete Hartlauer und heute der A1 Shop neu - zieht auch in der Widmanngasse, einem Sorgenkind in der Innenstadt, wieder neues Leben ein. Die gebürtige Polin Marta Gillner (36) hat dort – nach mehr als zehn Jahren als Fotografin in Brighton und London – im Oktober ein Fotostudio eröffnet.