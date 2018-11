Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Wissenschaftler Anna Wächter-Mittersteiner, Anna Ritscher, Ralf Bliem und Lukas Hutter (von links) rücken sich in die Auslage © (c) Weichselbraun Helmuth

Last Christmas, i gave you my heart“. Ein weihnachtlicher Ohrwurm, den die einen lieben und die anderen hassen. Eine Textzeile, die sich förmlich in die Gehirnwindungen von Abermillionen Menschen gebrannt hat.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.