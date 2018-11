Galerie Freihausgasse"Lesestadt" für Groß und Klein wird verlängert

Festival für Kinderliteratur in der Galerie Freihausgasse in Villach wird verlängert. Bis Februar kann gelesen, gestöbert und gerätselt werden. Auch Lesungen werden in der Miniaturstatt angeboten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Autor Michael Roher bei einer Lesung © KK/Privat

Das Festival für Kinderliteratur in der Galerie Freihausgasse in Villach wird bis Februar verlängert. Ursprünglich war das Angebot der "Lesestadt" bis zum 7. Dezember vorgesehen. Grund für die Verlängerung ist das rege Interesse an dem Angebot: „Die Lesestadt wird von Schulen, Kindergärten und Familien als Freizeitaktivität intensiv genutzt. Die kindgerechte Ausstellung in der Galerie Freihausgasse begeistert Klein und Groß. Auch einige Veranstaltungen sind so gefragt, dass sie aus der Galerie in den größeren Bambergsaal verlegt werden mussten", sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ).