Ein Opfer musste mit der Bergeschere aus dem Wrack geborgen werden © Hauptfeuerwache Villach/KK

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr war ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land mit seinem Pkw auf der Großsattelstraße (L 58) unterwegs. In Kleinsattel, Gemeinde Villach, kam er in einer Rechtskurve aus derzeit noch unbekannter Ursache auf die linke Fahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem Villacher (32).