Robert Hartlauer, Chef der gleichnamigen Handelskette, spricht über Villach und seine Vorreiterrolle, St. Veit, und seine Millioneninvestition. Am Freitag eröffnet er am Hauptplatz die umgebaute Filiale.

Am Donnerstag ab 8.30 gehen beim neuen Hartlauer am Hauptplatz die Türen auf © (c) Hannes Pacheiner

Die Villacher Innenstadt hatte in der Vergangenheit gerade bei großen Handelsketten nicht den besten Ruf. Warum investieren Sie hier?

Robert Hartlauer: Ich glaube generell an die Innenstädte. Ich bin Fan von Villachs Altstadt und sehe hier gute Möglichkeiten den Standort weiterzuentwickeln. Anders als in St. Veit, wo wir aus Platzgründen im Frühjahr aus der Innenstadt nach außen gehen.

