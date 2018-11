In der Villacher Innenstadt eröffnet das Thermenresort Warmbad am Donnerstag ein eigenes Adventgeschäft. Zu kaufen gibt es Gutscheine, Kekse und spezielle Kosmetikprodukte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thermenresort-Geschäftsführerin Karina Winkler (Mitte), Marketingleiterin Michaela Zebedin und Stadtmarketing-Chef Gerhard Angerer © (c) Oskar Hoeher/Stadtmarketing/kk

Das Thermenresort Warmbad geht neue Wege und eröffnet am Donnerstag einen Advent-Popup-Store in den Räumlichkeiten der ehemaligen Bäckerei Lagler am Oberen Hauptplatz (10. Oktober Straße). "Wir sehen uns als Partner des Villacher Advents und wollen in der Weihnachtszeit mit unserem Shop in der Innenstadt Impulse setzen und uns noch mehr ins Bewusstsein der Menschen rufen. Es war eine spontane Idee, die wir kurzfristig umgesetzt haben", sagt Michaela Zebedin, Marketingleiterin des Thermenresorts. Das Geschäft hat bis zum 23. Dezember, immer von Donnerstag bis Sonntag, geöffnet.

Mehr zum Thema Villach Bäckerei Lagler am Hauptplatz schließt