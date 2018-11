Am Dienstag kam es in der Pogöriacher Straße in Villach zu einem Wasserrohr-Bruch. Anrainer wurden vorsorglich mit Wasserpaketen versorgt. Der Rohrbruch ist mittlerweile behoben.

Dieses Rohr hatte ein Leck © KK/Spanring

Betroffen von dem Wasserrohrbruch in der Pogöriacher Straße in Villach waren neben dem Kindergarten auch die dortigen Wohnblöcke und einige private Häuser. Passiert ist dieser am Dienstag gegen 15 Uhr. Wie viele Haushalte es genau sind, konnte die Stadt nicht sagen. Um die Versorgung bis in die Abendstunden sicherzustellen, wurden vor Ort vorsorglich Wasserpakete verteilt. Mittlerweile wurde der Wasserrohrbruch behoben. „Unsere tollen Mitarbeiter des Wasserwerkes haben mit Hochdruck in den Abendstunden gearbeitet, das Rohrgebrechen in der Pogöriacher Straße wurde zügig behoben. Somit ist die Versorgungsleitung für die BürgerInnen wieder vollumfänglich in Betrieb", vermeldete Wasserreferentin, Stadträtin Katharina Spanring (ÖVP) am Mittwoch.