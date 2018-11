Villach 44-Jähriger verletzte Ex-Freundin schwer

Der Mann soll in alkoholisiertem Zustand auf die 38-jährige Frau in deren Wohnung in Villach losgegangen sein. Die Frau erlitt unter anderem Platzwunden im Gesicht.

Wie erst jetzt angezeigt wurde, kam es bereits am 24. November gegen 16 Uhr in einer Wohnung in Villach zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einer 38-jährigen Frau und deren 44-jährigem Ex-Freund. Laut Polizei attackierte der Mann in alkoholisiertem Zustand die Frau. Er versetzte ihr mehrere Tritte und Schläge. Die 38-Jährige wurde dabei schwer verletzt, erlitt unter anderem Platzwunden im Gesicht.

Der Mann konnte laut Polizei bis dato noch nicht angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen; er wird angezeigt.