Der Sportberg Goldeck steht bereits in den Startlöchern für die heurige Skisaison © KK/SAM STRAUSS FOTOGRAFIE,

Im Tal ist die Schneelage zwar derzeit noch trostlos, die Berge in der Region präsentieren sich allerdings schon in leichtem Schneeweiß und scharren schon in den Startlöchern für die heurige Skisaison. Die Pistenschneehöhe am Gerlitzen-Gipfel beträgt aktuell 30 Zentimeter. Am Samstag gehen die ersten Lifte in Betrieb. „Wir starten mit der Kanzel- und Gipfelbahn, dem Neugarten 8er-Carving-Jet sowie der Klösterlebahn Obere Sektion“, sagt Markus Ramsbacher, verantwortlich für Marketing und Projektierung auf der Gerlitzen. Insgesamt wurden dieses Jahr zwei Millionen Euro investiert, unter anderem in ein neues Pistengerät, in die Beschneiungsanlagen sowie in eine neue Sitzheizung für die Neugarten-Sesselbahn. Auch das Restaurant „Sunn Alm“ in der Mittelstation wurde umgebaut und modernisiert, genauso wie die Gerlitzen Skischule in Klösterle. Erstmals möglich ist es seit heuer, auch online auf der Homepage Tickets und Gutscheine zu erwerben. „Außerdem sind wir Partner der neuen Winter-Kärnten-Card, die tolle Angebote und Ermäßigungen bietet“, so Ramsbacher.

