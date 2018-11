Facebook

In Kärntens erstem Trampolinpark geht bereits rund © Jumpzone X/kk

In Villach hat am Wochenende, wie bereits angekündigt, der erste Trampolinpark Kärntens mit dem Namen "Jumpzone X" eröffnet. Damit sparen sich sprunghafte und sprungfreudige Kärntner ab sofort die Autofahrt nach Graz, um sich dem Spaß auf dem Trampolin hinzugeben. "Wir bieten ein tolles Produkt. Auf rund 800 Quadratmetern gibt es 50 Trampoline und eine Schnitzelgrube", sagt Andreas Steinbauer, Geschäftsführer beim Betreiber Funny Motion GmbH. In den nächsten Tagen werden im Badstubenweg 75 weitere Verbesserungen erledigt. "Es kommt ein vernünftiger Kaffee-Automat, ein Billardtisch und eine andere Bestuhlung. Bis zu den Weihnachtsferien sollte alles perfekt sein", so Steinbauer.

