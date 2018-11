Nach der Seebachbrücke scheint jetzt das nächste Dilemma beim Neubau einer Brücke da zu sein. Der Bau der Gailbrücke steht still, Planungsfehler stehen im Raum.

Die Baustelle auf der Tschinowitscher Brücke steht aktuell still © Pacheiner

Im Vorjahr war Spatenstich für das aktuell größte Bauvorhaben der Stadt Villach. Um 4,2 Millionen Euro wird die Gailbrücke in Tschinowitsch seither neu gebaut. Das alte Tragwerk wurde bereits abgerissen, die neue Brücke ist seit August befahrbar.

In den letzten Zügen des Brückenbaus wurde jetzt ein Fehler beim Geländer bekannt, weshalb sich die Fertigstellung von Herbst heurigen Jahres auf Frühjahr 2019 verzögert. „Es wurde festgestellt, dass die Bohrungen am Geländer nicht passen, weshalb dieses wieder abgebaut werden musste“, erörtert Baureferent Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). Beim Tragwerk selbst gäbe es, so Sobe, keine Beeinträchtigungen, die Brücke bleibt weiterhin befahrbar. „Die Arbeiten betreffen ausnahmslos das Geländer und haben keine Auswirkungen auf den Verkehr“, sagt Sobe.

Kritischer sieht das die Villacher Opposition. Die FPÖ bemängelt vor allem die fehlende Kommunikation und verlangt vollste Aufklärung. „Mit 4,2 Millionen Euro handelt es sich hier um eine der wichtigsten Verkehrslösungen der Stadt. Den Villachern wurde eine komplette Verkehrsfreigabe noch für heuer versprochen. Davon ist jetzt keine Rede mehr“, kritisiert Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ). Die ÖVP bemängelt zudem die Fahrbahnbreite und die Zu- und Abfahrt zur Brücke. „Ein Bus und ein Auto kommen nicht mehr aneinander vorbei. Die ganze Brücke muss eigentlich neu geplant werden“, so Stadtrat Christian Pober, der die „Fehlplanung“ gleich nützt, um den Referatsentzug von Peter Weidinger (ÖVP) aus dem Jahr 2016 in Erinnerung zu rufen.

Zur Erinnerung: Die SPÖ entzog dem Nationalratsabgeordneten, damals noch Stadtrat in Villach, das Verkehrsreferat wegen „Untätigkeit und Unfähigkeit“, etwa beim Kreisverkehr Kilzerbrücke. Pober: „Was Fehlplanungen sind, wird jetzt unter Beweis gestellt.“

Diesem Vorwurf hält Sobe entgegen: „Die Brücke ist ganz normal befahrbar und wird im Frühjahr eröffnet werden. Die Fahrbahnlösung ist die beste für die örtlichen Gegebenheiten.“ Derzeit wird am neuen Brückengeländer gearbeitet. Zudem müssen Fahrrad- und Gehweg noch fertig errichtet werden. Die komplette Fertigstellung soll im Frühjahr kommenden Jahres erfolgen.

