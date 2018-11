In der Warmbader Straße kommt es ab Mittwoch zu Verkehrsbehinderungen. Auch der Perchtenlauf sorgt am Freitag für Beeinträchtigungen.

© Apa

Aufgrund der Behebung eines Rohrbruches (Fernwärme) kommt es im Bereich Warmbader Straße (kurz vor der Auffahrt zur B 83 Kärntner Straße) in Fahrtrichtung stadtauswärts in der Zeit von 28. November bis 7. Dezember zu Verkehrsbehinderungen.

Wegen der Durchführung des Perchtenlaufes in der Villacher Innenstadt kommt es am 30. November von 17.45 Uhr bis 20.30 Uhr in folgenden Bereichen zu einer Sperre für den fließenden Verkehr: Gerbergasse (zwischen Hauptplatz und Freihausgasse), Freihausgasse, Moritschstraße, 10. Oktober-Straße (zwischen Moritschstraße und Hauptplatz), Hauptplatz, Stadtbrücke, Lederergasse (zwischen Objekt Lederergasse Nr. 8 und Hauptplatz), Draulände (in Fahrtrichtung Hauptplatz ab dem Kreuzungsbereich mit der Widmanngasse).