In der Gemeinde Nötsch sorgt geplante Schredderanlage für Aufregung. Heute, Mittwoch, gibt es eine Bürgerinformation.

Hier soll die mobile Schredderanlage für Beton, Asphalt, Bitumen und Steine hinkommen © kk

Viel Lärm und Staub gibt es derzeit um eine mobile Schredderanlage für Beton, Asphalt, Bitumen und Steine, die in der Marktgemeinde Nötsch geplant ist. „Diese Betonzertrümmerungs-Anlage in unmittelbarer Nähe eines Wohngebiets ist eine unzumutbare Belastung. Dagegen haben wir bei der Gemeinde mit einer Liste mit 94 Unterschriften protestiert“, sagt Anrainer Herbert Oman. Er beklagt auch, dass die Bevölkerung nicht über die Pläne der Gemeinde informiert wurde. „Immerhin sind wir es, die mit Lärm, Staub, hohen Schotterhaufen und dem Schwerverkehr belastet werden“, so Oman.

