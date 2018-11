Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Perchten müssen in Villach zum Alkotest © KLZ/Weichselbraun

Die Stadt Villach geht neue Wege im Kampf gegen aggressive Perchten und Ausschreitungen bei Umzügen. Beim Krampuslauf am kommenden Freitag sind erstmals Alkotests im Einsatz. "Die Polizei stellt uns die Geräte zur Verfügung und hat unser Security-Personal im Vorfeld geschult", sagt Stadtmarketing-Chef Gerhard Angerer. Die Devise lautet 0,0 Promille. Wer getrunken hat, wird vom Umzug ausgeschlossen.

Das ist nicht die einzige Neuerung in Villach. Am Ende des Umzuges wird es eine Demaskierungspflicht geben. Damit wolle man die Aggression vermindern und den Besuchern ein besseres Gefühl geben. Am Hauptplatz wird auch eine abgesperrte Kleinkind-Zone errichtet. "Wir wollen damit ein Signal für die Besucher setzen. Kinder und ihre Eltern sollen abseits des Gedränges und Getümmels einen eigenen Platz haben", sagt Angerer.

Mehr zum Thema Hohe Sicherheitsvorkehrungen Alkohol ist für Perchten tabu